PlayStation 5: las personas que ordenan una consola y reciben bolsas de arroz hasta comida para perros

La fiebre de adquirir la PlayStation 5 se mantiene a pesar que ha pasado casi dos semanas desde su lanzamiento al mercado. La nueva consola de Sony ha cautivado a las masas, lo cual a volcado a los usuarios a adquirir este aparato tecnológico por ciertas plataformas pero terminar llevándose una sorpresa al momento de abrir la caja.

Periodistas y demás usuarios han hecho eco de los peculiares contenidos que tiene las cajas de la PlayStation al momento de recibir su orden. Por lo cual han denunciado que han sido estafados, aunque en mucho de los casos han recibido un reembolso o parecido.

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

Este es el caso de la periodista Bex April May. La joven británica indicó que recibió una notificación que su pedido no pudo ser entregado, sin embargo, horas después este llegó.

Para su sorpresa, el paquete recibido contenía una freidora eléctrica y no una PlayStation 5 como ella esperaba.

Algo similar le sucedió a un joven que recibió una bolsa de 5 kilogramos de arroz. "¡Cuando abrí la Play Station 5 que ordené de Amazon encontré esto! ¡Alguien lo ha remplazado por arroz!", se puede leer en su entrada de Twitter.

Thanks @AmazonUK for sending me this instead of the ps5 I ordered. And then telling me sorry, we can't send you the item you actually ordered because we ran out. So you're gonna have to wait over 10 days for a refund. Absolute shambles pic.twitter.com/2slEFxKxlc — Kirsty (@oopssimafan) November 20, 2020

Uno de los mayores problemas que han podido recalcar los usuarios vía Twitter es que se les han entregado latas de comida para perro o otros artículos electrónicos. Además, a estos se suma la falta de stock del producto debido a la alta demanda en el mercado mundial.

Ante los señalamientos, la compañía propiedad del magnate Jeff Bezos (Amazon) emitió un comunicado en el que asegura que ya se encuentran "investigando exactamente lo que ha pasado”.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

