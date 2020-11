Jefa secuestró, torturó y cortó cabellera a una de sus empleadas por celos

Las denuncias de una joven en Tunja, Boyacá, prendieron las alertas de las autoridades locales.

Una joven asegura que entre dos compañeras y su jefe, la encerraron en un baño, la golpearon y le cortaron el cabello.

"Lo que hace es coger unas tijeras y yo pensé que me iba a apuñalar, cogió unas tijeras y lo que dijo fue 'ayúdenmela a coger' y me cogieron de los dos brazos, me lastimaron, me pegó en mi cara, me pegó puños en la cabeza, cogió las tijeras y me cortó mi cabello, me dejó motilada", dijo la joven que teme por su vida.

Según la joven, su vida está en peligro y el esposo de su exjefa, ha intentado comunicarse con ella por mensajes de texto de WhatsApp.

"Me escribe y me dice que no me meta con ellas porque son muy peligrosas, eso es lo que me da temor que uno salga y uno nunca sabe y me pueden coger y me pueden matar", aseguró.

La abusadora no ha querido entregar declaraciones al respecto de los hechos.

El caso ya está en manos de las autoridades que investigan los hechos.

Los familiares de la joven afectada piden celeridad, pues temen que los hechos se compliquen con el pasar de los días y que haya más ataques.