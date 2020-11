Chimborazo: Adolescente que asesinó a su prima de 8 años salió en libertad

Un adolescente de 14 años fue detenido en agosto de 2020 tras el asesinato de su prima de tan solo 8 años, la pequeña Emily, el pasado junio. El juez lo sentenció a 5 años de prisión. Ahora resulta que salió en libertad al no haberse ejecutoriado el dictamen basado en una sentencia por la Corte Constitucional existente para menos infractores, el fallo emitido en agosto dice que no pueden estar más de 90 días internados.

"Me duele que la misma familia me cause este dolor tan grande", dijo la mamá de la víctima a Teleamazonas.