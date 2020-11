Llaman a juicio al exasambleísta Eliseo Azuero por delincuencia organizada

El juez Marco Rodríguez dictó auto de llamamiento a juicio contra Eliseo Azuero, exasambleísta; Jorge J., exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Pablo C., Danny C. y Danilo V., por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Además se ratificó las medidas cautelares de carácter personal para los procesados.

A esto se sumó la disposición de retención de cuentas, acciones, participaciones y la prohibición de enajenar bienes por 8 millones de dólares.

El Magistrado, además, dictó auto de sobreseimiento para Miguel G. y José P. Tras haber analizado los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez Rodríguez manifestó que existen graves y fundadas presunciones de que Eliseo A., Jorge J., Pablo C., Danny C. y Danilo V. –mediante concertación– habrían formado parte de un presunto grupo estructurado con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma no legítima.

Se dispuso también la suspensión de la etapa de juicio contra Eliseo A. y Jorge J., hasta que se presenten ante las autoridades o sean detenidos, por lo que ordenó que se oficie al Comandante de la Policía y al Jefe Nacional de la Policía Judicial para que sean ubicados y capturados.

En este caso se procesó, en un principio, a diecinueve personas. La Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro de ellas y, en audiencia de procedimiento abreviado, otros ocho fueron condenados a cincuenta, cuarenta y treinta y cuatro meses de pena privativa de libertad.