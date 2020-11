2020: ¿Por qué el 19 de noviembre es el Día del Hombre?

Este 19 de noviembre se conmemora “El Día Internacional del Hombre”. Sin embargo, algunas personas no lo sabían. Esta conmemoración tiene como objetivo promover los modelos masculinos positivos y celebrar las contribuciones positivas de los hombres. Además de tomar en cuenta su salud, bienestar y mejorar las relaciones de género.

¿Cuál es su origen?

En 1992, Tomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri, Estados Unidos, propuso esta fecha para celebrar un día dedicado a los hombres. Sin embargo, no se popularizó hasta 1999, cuando Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, apoyó la iniciativa de elegir un día para el hombre, la consideró "una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre géneros". y Fue así que se instauró el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre .

Objetivos del Día del Hombre

Promover los modelos masculinos positivos



Celebrar las contribuciones positivas a la sociedad



Centrarse y cuidar de su salud y bienestar



Consciencia de la discriminación contra los hombres



Mejorar las relaciones de género



Promover la igualdad

Día del Hombre en redes sociales

Las reacciones y memes de este día no se hacen esperar en redes. Muchos han publicado que este día no reciben algún tipo de "regalo" o felicitación. Pero las verdaderas razones de este día deberían ser un tema de reflexión para todas y todos, haciendo una autoevalución del actuar con los que nos rodean y aportar cosas positivas, no se trata de una lucha o comparación con el Día de la Mujer.

#DíaDelHombre Pasamos por aquí para decirte, feliz día 😁 Publicado por Metro Ecuador en Jueves, 19 de noviembre de 2020

Día Internacional del Hombre.

En referencia a la concientización del cáncer de próstata.#DiaDelHombre pic.twitter.com/WAN1wPQmIR — Javier Elías 🔴✌☀HLVS (@JavierE00813725) November 19, 2020