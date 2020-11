Alcaldía de Guayaquil lanza plataforma para ejercitarse en casa

La Alcaldía de Guayaquil presentó la plataforma ‘Guayaquil Activo’, donde el ciudadano puede encontrar contenido deportivo variado para ejercitarse.

El acto de lanzamiento de la plataforma de entrenamiento se realizó en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, a cargo de la alcaldesa Cynthia Viteri.

Al respecto, la Alcaldesa resaltó la importancia de contar con una opción de ejercicios a través de la web, gratuita, en tres modalidades distintas, de Atletismo, Pilates, y Funcionales.

Ahora sí, -remarcó- no hay excusas para no ejercitarse. No se puede ya postergarlo, pues sencillamente se conecta en la web y, con los mejores entrenadores, se pueden ejercitar, desde su hogar, o en exteriores, y preservar la salud en este tiempo de COVID-19.

Los instructores son Carlos Huerta, para Atletismo; Vivian Saltos, para Pilates; y Fausto Bolaño, para Funcionales. Todos tienen un palmarés de primer nivel. Y con las tres opciones de ejercicios se abarca a todas las edades. Cada semana se subirán a la web dos nuevos videos, para que Guayaquil se mantenga activo.

El director de Deportes, Carlos Álvarez, recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos debemos hacer algún tipo de ejercicios o deportes, porque es una forma de mantener la salud y prevenir muchas enfermedades.

¿CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA?

Guayaquil Activo cuenta con 80 videos, 40 de Pilates, 40 de Funcionales y 4 planes de Atletismo, para principiantes, intermedio y avanzado, para poder entrenar para 5, 10, 21 y hasta la maratón de 42 kilómetros.

Aparte, en la plataforma también se incluye todos los videos de las masificaciones deportivas que lleva adelante el Municipio: Boxeo, básquet, béisbol, tenis, natación, fútbol, artes marciales mixtas, y otras.

Para acceder al contenido deportivo se debe abrir el portal oficial de la Municipalidad de Guayaquil, www.guayaquil.gob.ec y abrir el apartado de deportes.

