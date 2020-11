Periodista china afronta cinco años de cárcel por informar del brote de coronavirus en Wuhan

La periodista china Zhang Zhan se enfrentará hasta cinco años de cárcel por informar sobre el estallido del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan bajo la acusación de "provocar altercados y crear problemas", recoge la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

CHRD informó a través de Twitter de que un tribunal de la ciudad de Shanghái juzgará a Zhang por informaciones publicadas en redes sociales sobre la propagación de la covid en Wuhan a principios de este año.

Según la ONG, la periodista se enfrenta a una pena de entre cuatro y cinco años en prisión.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for "picking quarrels instigating trouble" & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) November 16, 2020