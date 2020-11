Científicos encontraron una nueva forma de descubrir exoplanetas habitables

Los científicos se esfuerzan en estudiar los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, con la esperanza de encontrar signos de vida. Según exoplanet.eu, 4374 de ellos han sido descubiertos, hasta ahora, y la búsqueda continúa.

Una vez que se descubre un exoplaneta, los científicos analizan si puede haber vida en él, así como sus condiciones para albergarla. Y es un proceso complejo. Sin embargo, una reciente investigación publicada en the Monthly Notices of Royal Astronomical Society: Letters journal encontró una nueva forma de encontrar exoplanetas habitables.

"La búsqueda de exoplanetas habitables nos permite aprender sobre lo que realmente hace a un planeta habitable. Muchos factores deben ser tenidos en cuenta", explicó a Metro Shane Carberry Mogan, asistente de investigación graduado en la Universidad de Nueva York con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y co-autor de la investigación 'Las llamaradas estelares versus la luminosidad': El escape atmosférico inducido por los XUV y la habitabilidad planetaria’.

El artículo propone estudiar el 'clima espacial' y las llamaradas emitidas por las estrellas alrededor de las cuales orbitan los exoplanetas.

"Dada la estrecha proximidad de los exoplanetas a las estrellas anfitrionas, es vital entender cómo los eventos de clima espacial vinculados a esas estrellas pueden afectar la habitabilidad del exoplaneta", declaró Dimitra Atri, investigadora del Centro de Ciencias Espaciales de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi y líder del estudio.

Por lo tanto, la investigación sugiere estudiar directamente las estrellas y su actividad para determinar si tienen la posibilidad de tener un entorno habitable con exoplanetas capaces de albergar vida.

"No se trata de qué tipo de estrella es mejor para un planeta habitable, sino qué hace que una estrella tenga más o menos posibilidades de albergar un entorno habitable", concluyó Carberry.

ENTREVISTA

Shane Carberry Mogan,

asistente de investigación de posgrado en la Universidad de Nueva York de Abu Dhabi y co-autor de la investigación

P: ¿Por qué es importante buscar exoplanetas habitables?

– Nuestra comprensión actual del Sistema Solar circundante es que la vida solo existe en la Tierra. Hay posibilidades de que la vida existió en el pasado lejano o podría existir todavía hoy en Marte y Venus, y hay varias posibilidades de vida en las lunas de Saturno y Júpiter que tienen océanos subterráneos, como Encélado o Europa. Sin embargo, por ahora, del puñado de planetas y de las varias lunas más del Sistema Solar, sólo se sabe que existe vida en la Tierra. A medida que nuestra tecnología de observación continúa progresando y miramos más lejos en el universo y observamos otras estrellas y planetas, la posibilidad de que exista vida en otros lugares se amplía enormemente. Podemos aprender de otros planetas habitables sobre cómo podría haberse formado la vida aquí en la Tierra.

P: ¿Qué estrellas tienen más probabilidades de albergar exoplanetas habitables?

– En nuestro estudio, observamos 4 tipos de estrellas. Sin embargo, la probabilidad de que cada tipo de estrella albergue planetas habitables, en mi opinión, es un caso de estrella por estrella. Por ejemplo, en nuestro estudio mostramos que para la mayoría de las estrellas que observamos, la luminosidad estelar puede ser más perjudicial para la habitabilidad que las grandes llamaradas estelares; sin embargo, esto no siempre fue así. Además, mostramos que las estrellas con llamaradas más frecuentes y menos energéticas tenían menos probabilidades de albergar planetas habitables que las estrellas con llamaradas menos frecuentes y más energéticas; pero, de nuevo, esto no siempre fue así. Teníamos un conjunto limitado de datos de 492 estrellas, así que estoy seguro de que a medida que ampliemos este estudio para incluir más estrellas, estas discrepancias persistirán.

P: ¿Cuán complicado es encontrar un exoplaneta habitable?

– Ser capaz de determinar si un exoplaneta tiene la capacidad de albergar vida no es tan sencillo. Hay muchos factores que uno debe considerar, como la distancia del planeta a la estrella, la composición de la atmósfera del planeta, y la cantidad de energía y la frecuencia de la actividad estelar – sólo para nombrar algunos – y no creo que actualmente podamos hacer esta distinción para ningún exoplaneta. Esto no quiere decir que todos los exoplanetas que hemos observado no tengan esta capacidad (en mi opinión personal, creo que la vida es probablemente común en el universo); el número de exoplanetas que hemos detectado es un número asombroso y sigue creciendo día a día, y estoy seguro de que muchos de ellos tienen de hecho entornos habitables. Sin embargo, necesitamos mejorar nuestra comprensión de los sistemas estelares, exoplanetas y, en general, cómo puede formarse la vida, así como mejorar nuestras tecnologías de observación antes de que podamos hacer tales distinciones.

P: ¿Qué es el clima espacial y por qué es importante?

– El clima espacial es una frase que lo abarca todo y que tiene en cuenta varios tipos de actividad estelar en el espacio, como las llamaradas estelares o, en nuestro Sistema Solar, el viento solar. La meteorología espacial puede tener un efecto catastrófico en los planetas y en la probabilidad de que se forme vida. Por ejemplo, nuestro estudio examinó el ‘escape’ atmosférico, en el que la energía de una estrella se deposita en la atmósfera de un planeta y, a medida que se deposita la energía, la atmósfera se expande hasta el punto en que la gravedad del planeta ya no puede retener parte de la atmósfera y se pierde en el espacio; por ejemplo, la atmósfera ‘escapa’ de los confines gravitatorios del planeta. Nuestra comprensión actual de un entorno habitable sugeriría que se necesita una atmósfera para que se forme la vida. Por lo tanto, si la energía que emana de una estrella es capaz de arrancar activamente una de las atmósferas de su planeta, entonces está disminuyendo la probabilidad de que se forme vida en ese planeta.

Cuatro exoplanetas que podrían ser habitables

K2-18b

Es ocho veces más grande que la Tierra y se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que puede existir agua líquida en su superficie. K2-18b está a 124 años luz de la Tierra en la constelación de Leo.

K2-18b

Próxima Centauri b

Es un exoplaneta que orbita alrededor de la zona habitable de la estrella enana roja Próxima Centauri, que es la más cercana al Sol. Está situado a aproximadamente 4,2 años luz de la Tierra en la constelación de Centauro, lo que lo convierte a él y a Próxima c en los exoplanetas conocidos más cercanos al Sistema Solar. Se cree que puede contener agua líquida en su superficie.

Próxima Centauri b

Kepler-1649c

Es un planeta extrasolar que orbita alrededor de la estrella enana roja Kepler-1649, a unos 300 años luz de la Tierra. Jeff Coughlin, director de la Oficina de Ciencia K2 del SETI, lo describió como el "planeta más parecido a la Tierra" encontrado hasta ahora por el Telescopio Espacial Kepler.

Kepler-1649c

TOI-700 d

Es un cuerpo celeste, probablemente rocoso, que orbita alrededor de TOI 700, una estrella enana roja a 101,4 años luz de distancia, en la constelación de Dorado. Tiene un tamaño muy similar al de la Tierra y se estima que recibe alrededor del 86% de la energía que nuestro planeta recibe del Sol.