Periodista Alondra Santiago se pronuncia ante los insultos y amenazas de Abdalá Bucaram

La periodista ecuatoriana, Alondra Santiago, se pronunció tras los insultos y amenazas que publicó en su contra el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram tras la publicación de “El Clan Bucaram: De la euforia de las masas a acusaciones de corrupción”.

La comunicadora realiza varias entregas de programas e investigación en el canal donde trabaja. Bucaram la tildó de “mercenaria”, “sinvergüenza” y en otro tuit la descalificó por su condición de mujer. El Consejo de Comunicación emitió un boletín rechazando las amenazas.

Pronunciamiento de Alondra Santiago

La periodista mediante Twitter agradeció el apoyo y mostró su preocupación ante los ataques en línea hacia los periodistas, especialmente contra las mujeres.

"Me he tomado el tiempo para procesar todo lo que ha ocurrido. Primero quiero agradecer infinitamente a todos quienes han empatizado con la situación que estoy viviendo. Recibir una amenaza e intento de descrédito hacia mí, como mujer y profesional no pasa desapercibido. Pero estos tuits son para hablar de algo que preocupa. Según datos de la ONU, las mujeres periodistas están más expuestas a ataques en línea que sus colegas varones y en los últimos años han sufrido un aumento de los insultos, el acoso y el hostigamiento en línea.

Los actos más usuales de violencia de género reportados por las periodistas incluyen el maltrato verbal en un 63% y el maltrato psicológico en un 41%. Estas formas de violencia son ejercidas por fuentes, políticos, lectores, u otros oyentes entre otros. La UNESCO detecta que las formas más frecuentes de violencia en línea hacia las mujeres incluyen: el monitoreo y acecho, la publicación de datos personales, trolling, el desprestigio, la difamación o la descalificación, el odio viral.

Recibir estos ataques de naturaleza misógina y de contenido sexualizado solo demuestra la baja calidad humana de quienes lo realizan. No desistiré de realizar mi labor periodística como la he venido haciendo, con criterio propio, apegada a la imparcialidad y los contrastes. La libertad de expresión e información son los pilares de mi carrera. He tomado decisiones en base a ello. No me permito permanecer donde se coarta mi libertad. Por ende, tampoco permitiré que las amenazas, mentiras eliminen mis ganas de seguir haciendo periodismo.

La violencia de género "en línea" es una manifestación de los patrones de violencia y discriminación que se registran en el mundo y el país no está alejado de esa situación. La lucha debe ser constante. A mis colegas les digo que no decaigan. Somos y seremos escuchadas.

Este cobarde ataque acaba de ayudarme a entender que la lucha contra la violencia de género en el periodismo será mi causa, de hoy en adelante. Que hablen, no importa. NO VOY A PARAR DE TRABAJAR, DE ESCRIBIR, DE ESCUCHAR Y DE CONTAR. Una vez más, gracias a todos", escribió Santiago.

¿Qué publicó Abdala Bucaram?

Aquí una parte de las publicaciones donde se refiere a Alondra Santiago y Juan Manuel Gutierrez.

El Consejo de Comunicación emitió un boletín rechazando las amenazas. " Ante los actos de amenaza contra los periodistas Alondra Santiago y Juan Manuel Gutierrez , el uso abusivo de redes sociales como mecanismo de intimidación, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación alerta sobre las consecuencias de amenazas públicas hacia los profesionales, incluso si son realizadas desde redes sociales personales".

COMUNICADO| El Consejo de Comunicación rechaza las amenazas, censura previa o intimidación contra el ejercicio periodístico. Reiteramos nuestro compromiso con la libertad de expresión. pic.twitter.com/J3852wc1Fy — Consejo de Comunicación (@ConsejoComEc) November 16, 2020

La Red de Periodistas Libres también rechaza las amenazas e insultos por parte de Abdalá Bucaram en contra de la periodista. "Nuestra solidaridad con Alondra Santiago. La RPL estará atenta del caso y pide a las autoridades las garantías frente a la labor periodística", se lee en Twitter.