¿A cuánto asciende la multa por no ir a votar?

Desde el pasado viernes 13 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a notificar a los ciudadanos que fueron escogidos para ser miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones presidenciales que serán el próximo 7 de febrero del 2021.

La titular del CNE, Diana Atamaint, indicó que habrá multas para las personas que no acudan a ser parte de la mesa electoral y que todos los escogidos deben asistir de forma obligatorias a la capacitación (presencial o virtual) a la que serán convocados.

Si no asiste la persona, tendrá una multa de $40 según lo estipula el Código de la Democracia que menciona que la sanción es del 10% del Salario Básico Unificado (SBU).

Sin embargo, si no acude a formar parte de las JRV el día de las elecciones la multa es del 15% del SBU, es decir de $60. Quienes incumplan estas dos obligaciones (no ir a las capacitaciones y no presentarse a la mesa) deberán cancelar la multa de $100.

¿Cuánto es la multa por no votar?

La multa para las personas que no acudieron a dar su voto sin justificación es del $0% del SBU, es decir de $40.

El CNE le recuerda que, al igual que en procesos electorales pasados, quien siendo miembro de la JRV no se capacita, no asiste a cumplir su deber y tampoco vota, deberá pagar multas por cada incumplimiento.

En total, si usted ha sido designado miembro de la JRV y -sin justificación- no acude a las capacitaciones, no asiste a la mesa electoral y no vota, la multa acumulada será $ 140.

Los miembros de las JRV no sólo verificarán el correcto desenvolvimiento del sufragio, sino que también harán el escrutinio de las papeletas.

¿Cómo saber si soy miembro de una mesa electoral?

Puede consultar aquí:

