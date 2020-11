Lenín Moreno dice que le dará pena perder la participación de Romo en el Gobierno si la Asamblea la destituye

Este 16 de noviembre el presidente de la República, Lenín Moreno, habló sobre el juicio político que tiene en contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo y dijo que si el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve la censura y destitución de la funcionaria, la acatará.

Además dijo que le daría mucha pena perder la participación de Romo en el Gobierno. El presidente destacó el papel que ha cumplido durante la pandemia del coronavirus y de las protestas de octubre 2019.

"Democráticamente, dice la Constitución, que uno debe obedecer la decisión de la Asamblea. Me dará mucha pena, no por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que seguramente se mostrará bastante aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como la que le ha correspondido (…) durante el mes de octubre se coomportó con heroicidad, durante el mes de octubre (…) me dará mucha pena no poder contar con ella, más que pena a mi, debería darle al pueblo ecuatoriano que ella supo defender con denuedo, con carillo, pero sabré atacar la decisión que tome la Asamblea Nacional", agregó.

El presidente agregó que en el juicio a Romo ve "demasiada política" y "manifestaciones de odio" que deberían dejar de lado.

En los próximos días, el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que la mayoría aprobó un documento en el que recomienda un juicio político al Pleno, la censura y destitución de la ministra. Esto por los sucesos de octubre.

Asambleístas acusaron a Romo de haber indispuesto el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones.

Te puede interesar:

Video: