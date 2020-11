A pesar de las cuidadosas gestiones para mantener seguros los centros de votación en Estados Unidos, algunos trabajadores electorales que entraron en contacto con los votantes el día de los comicios dieron positivo a coronavirus, incluidos más de dos docenas de casos en Missouri, Nueva York, Iowa, Indiana y Virginia.

Las infecciones no se pueden vincular definitivamente a los lugares de votación. Debido a que el COVID-19 se está propagando rápidamente en el país, no hay forma de determinar aún si las votaciones en persona contribuyeron al aumento, dijeron expertos en salud pública.

Decenas de trabajadores electorales que tuvieron contacto con los votantes en los comicios de Estados Unidos, contagiados de COVID-19 / Internet

Aún así, las infecciones entre los trabajadores electorales generan preocupación debido a la cantidad de personas que pasaron por las casillas, las cuales implementaron reglas de distanciamiento social, erigieron barreras protectoras y recabaron desinfectantes, mascarillas, guantes y otros equipos de protección. En la mayoría de los lugares se requería que los trabajadores electorales usaran mascarillas.

Los casos surgieron mientras los trabajadores electorales siguen contando miles de boletas. Conforme comenzó el conteo a mano en la contienda presidencial en Georgia, el principal funcionario electoral del estado se aisló después de que su esposa fuera diagnosticada con coronavirus.

Decenas de trabajadores electorales que tuvieron contacto con los votantes en los comicios de Estados Unidos, contagiados de COVID-19 / Internet

En Cedar Rapids, Iowa, que se ubica en uno de los condados considerados como una zona de elevados contagios, un funcionario electoral que trabajó en un centro de votación anticipada posteriormente dio positivo a COVID-19.

“De hecho me sorprende que no tengamos más casos”, dijo el comisionado electoral del condado Linn, Joel Miller, quien destacó que varios empleados del condado en su edificio fueron diagnosticados en la última semana. “De hecho me parece increíble que no tengamos más, pero tal vez no nos los estén reportando”.

Los trabajadores electorales en el condado Jackson de Missouri parecen ser los más afectados hasta ahora, con unos 28 miembros enfermos de COVID-19 en las últimas dos semanas.

Tammy Brown, directora de la junta electoral del condado Jackson, dijo que su personal instó a los votantes que se sintieran enfermos a evitar ingresar a las instalaciones, aunque sospecha que no todo el mundo le hizo caso. La junta lidió con unos 200.000 votantes, incluyendo más de 60.000 que emitieron sus sufragios de forma anticipada.

“Como funcionarios electorales, todos sabíamos que estábamos en riesgo”, dijo Brown. “No creo que esto sea sorprendente para ninguno de nosotros”.

Es difícil rastrear los casos hasta los lugares de votación porque el virus se manifiesta de diferentes maneras y algunas personas nunca presentan síntomas. Las infecciones también aumentan conforme las personas se reúnen con familiares o amigos y regresan a entornos públicos más concurridos.

Más de 11 millones de contagios en EE.UU

Estados Unidos superó el domingo los 11 millones de casos confirmados de COVID-19, con más de un millón en menos de una semana, según la Universidad Johns Hopkins. El virus ha cobrado la vida de más de 246.000 personas en Estados Unidos, y la enfermedad está propagándose más rápido en el país que en cualquier otro momento desde que comenzó la pandemia.

Si bien esa propagación aumenta la probabilidad de que los trabajadores electorales hayan contraído el coronavirus en otros lugares, ha habido llamados para que sus colegas se pongan en cuarentena y que los votantes se sometan a pruebas como medida de precaución.

Te puede interesar: