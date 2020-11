Profesor sufre violento asalto mientras daba clases virtuales

Un profesor fue víctima de un violento asalto en Sao Paulo, Brasil, cuando se encontraba impartiendo en su casa una clase virtual. El docente y su hija que está embarazada fueron tomados como rehenes, mientras los antisociales se llevaban todas sus pertenencias.

Esto sucedió el pasado miércoles 4 de noviembre del 2020. La víctima es el maestro ario Candido Santos, de 51 años. Él estaba conectado vía zoom con 20 alumnos. La clase era de contabilidad cuando de repente fue atacado por la espalda.

Los alumnos del profesor fueron testigos de este hecho debido a que los ladrones no se percataron que la cámara de la computadora estaba prendida. Mientras tanto, se pudo ver cómo los delincuentes le tapaban la boca al maestro y le pusieron un trapo en la cabeza y le preguntaban en dónde tenía los objetos de valor.

Un delincuente le pregunta donde se encuentra el dinero, pero ellos no querían lo que tenía en casa. "Llegó al punto en que me quitó la sábana de la cara, me miró y hasta me amenazó”, dijo el maestro a una entrevista en un medio local de Brasil.

Primero apareció en cámara un delincuente y luego entraron cinco más, todos con tapabocas y con actitud intimidante. Después, apagaron la luz. “Me dijeron: ‘Cállate, esto es un atraco’. Y después procedieron a preguntar por el dinero y cosas de valor en la casa”, contó el profesor, según el medio brasileño G1.

En el domicilio estaba la hija de la víctima, una joven que tiene 8 meses de embarazo. “Encontraron a mi hija y la pusieron a mi lado. Me dijeron que si no les entregaba todo le harían daño a ella”, agregó el docente, según el mismo medio.

Al ver lo que sucedía en la casa del maestro, los alumnos grabaron y denunciaron el delito ante la Policía, por lo que el video que ahora circula en redes sociales fue clave para identificar a los ladrones y luego capturarlos con los elementos hurtados como relojes, celulares y dinero.

El docente lamentó que esta es la segunda ocasión que entran a robar a su casa, tras recordar que la primera ocasión ocurrió hace nueve años. De los seis capturados por este hecho, las autoridades indicaron que casi todos tenían cuentas pendientes con la justicia brasileña.

Además, indicaron que dicha banda ya llevaba operando en esa zona desde hacía un buen tiempo

