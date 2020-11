Profesora se quiebra en llanto durante video en vivo al hablar del desinterés de los alumnos en clases: se viraliza

Un profesora ha decidido hablar sobre la frustración que como docente siente por el desinterés de los alumnos en clases. "Estos niños no quieren aprender", fue una de las frases que dijo durante su pronunciamiento. La mujer se quiebra en llanto en medio de un video en vivo y este se viraliza en redes.

La maestra, Frances Sánchez, mientras contaba su versión en vivo no pudo contener su llanto frente a la cámara. Cuando sus colegas pudieron escuchar en la grabación, la apoyaron. Muchos de ellos dijeron sentirse identificados con ella y aseguran que pasan por lo mismo.

"Sus hijos que dicen estar en las clases y no están. Hay unos que aparentemente están pero cuando uno los llama, están dormidos. Cogen la clase acostados, con el cuarto bien oscurito".

El video de la maestra puertorriqueña se viralizó en las redes sociales e incluso los medios locales lo compartieron. La profesora se indigna al saber que hay estudiantes que ni si quiera han asistido a clases ni un día y no cumplen tareas.

"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer".