La moda de los tempranos dosmiles genera amores y odios, pero es un hecho que ha vuelto, combinada con la de la década inmediatamente anterior. Por eso mostramos algunas piezas clave de temporada, que rememoran aquella época y que las modelos han puesto en tendencia. Y que, probablemente, solo son populares por ser ellas. Prendas de tendencia que pensarás en usar dos veces

Jean descaderado

Quizás solo si tienes el cuerpo de Bella Hadid o de Paris Hilton en sus salvajes días de fiesta en sus veintes puedas usar un jean que marca los rollos de la cintura. Por supuesto, la modelo es una sensación con eso en sus apariciones por Instagram y las fotos de los paparazzis.

Crop tops imaginativos

En la época en la que JLo jugaba a ser “urbana”, en su época de noviazgo con Ben Affleck, lanzó un video icónico: “My love don’t cost a thing”. Kylie Jenner rescata toda su estética, con casi la misma prenda, con los jeans y zapatos deportivos, para reinterpretar el look en 2020.

Catwoman meets Calabasas

¿Michelle Pfeiffer en traje de látex? Olvídenlo, ahora se lleva respirar con mallas, como lo hace Kylie. Y sí, este tipo de trajes y sus versiones los pueden hallar en Fashion Nova y en lugares como Dollskill

Vestidos ultradelgados

Los slip dresses de todas las formas dan paso a vestidos cada vez más imaginativos. También los cutouts predominan, como en este vestido de Hailey Bieber. ¿Telas delgadísimas? Por supuesto.

Carrie Bradshaw lo hizo primero

“Sex and the City”, el excelente precursor de Emily in Paris mostraba a su protagonista, Carrie Bradshaw, con diminutos crop tops, cadenas en el vientre y faldas sobrias en el verano neoyorquino o de fiesta en los Hamptons. Así lo reinterpreta Emily Ratajkowski.