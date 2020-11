Canciller de Ecuador se pronuncia sobre la visita de la vicepresidenta al Vaticano con su familia

La vicepresidenta de Ecuador María Alejandra Muñoz viajó a Roma y tuvo una reunión con papa Francisco, tras la publicación de fotos han surgido varias críticas. Las redes se han hecho eco porque su familia la acompaña y se cuestionan si fue con dinero público. El canciller de Ecuador, durante una entrevista se pronunció al respecto y dijo que de lo que él tenía entendido no fue así.

En una entrevista con NTN24, el periodista Gustau Alegret preguntó al respecto a Luis Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores.

"En una fotografía con el papa Francisco, que ella mismo difundió, aparece con toda su familia lo que en estos tiempos de crisis ha generado un fuerte rechazo de muchos ecuatorianos que consideran esa visita familiar inconveniente, ¿qué responde?, preguntó el periodista.

A lo que Gallegos respondió " Yo creo que una visita al papa tiene un especial significado. Mucha de la crítica no es justa… El objetivo de la visita fue crear un serie de estructuras, suscribir acuerdo… Se ha jugado su vida como los que van a Europa para una causa noble.

Luego le preguntó si el canciller puede garantizar que Ecuador no pagó por el costo de los viajes de los familiares a lo que respondió, "Así lo entiendo".

El canciller de #Ecuador, @LuisGallegosEC, defiende el viaje al #Vaticano de la @Vice_EC, @MunozMAlejandra: «la crítica no es justa; (…) se ha jugado su vida». Además, asegura que “entiendo [que el país no ha pagado]” por el viaje de su familia | Hoy en @CPoderNTN24 9pmET @NTN24 pic.twitter.com/xoPxdxCRyG — Gustau Alegret (@GustauAlegret) November 10, 2020

¿Cuál fue el objetivo de la visita?

El objetivo de su viaje fue buscar ayuda internacional contra los efectos de la pandemia en el país, sobre todo contra la desnutrición y para la juventud y, en una entrevista con Efe al final de su misión, se muestra satisfecha: "Llevo esperanza y buenas noticias", sostiene.

Entre marzo y mayo Ecuador midió el impacto del coronavirus en las condiciones de vida de sus habitantes y entre los más afectados resultaron los niños con enfermedades graves, los abandonados o en condición de vulnerabilidad, los jóvenes y su mercado laboral y las personas objeto de inseguridad alimentaria y pobreza.

Con los datos en la mano, la vicepresidenta viajó a Europa en busca de ayuda internacional y en su etapa italiana se reunió con el papa Francisco y funcionarios del Vaticano, con los directores del proyecto educativo pontifico Scholas Occurrentes y con responsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

"Llevo esperanza, buenas noticias y sobre todo concreciones. Estamos en un momento en el que el covid no pasa, pero nada se detiene (…) No hay tiempo para esperar, y esa misma urgencia he encontrado en todas las instancias en las que hemos estado" afirma Muñoz en la entrevista, en la embajada ecuatoriana en Roma.

Muñoz consiguió el permiso para abrir en Ecuador una sede de Scholas Occurrentes, el espacio educativo e integrador para jóvenes ideado por el papa Francisco y presente en otros quince países del mundo.

La apertura se producirá previsiblemente en el tercer trimestre del 2021 en una ciudad aún por determinar y además, tras reunirse con sus responsables en Vaticano, logró la aceptación de jóvenes en situación de abandono y de los que se encuentren hospitalizados.

Será, explica Muñoz, "un punto de encuentro donde el adolescente y el joven, no importa dónde esté o qué condiciones esté pasando ni a qué espacio físico o social pertenezca, se encuentra y construye un espacio de cohesión social".

¿Cuál es el próximo destino?

La siguiente y última etapa de Muñoz en Europa transcurrirá en La Haya, en Países Bajos, un país que brindó a Ecuador asistencia técnica para la aprobación el pasado agosto del manual de adopciones internacionales de niños.

Actualmente Ecuador mantiene a 2.600 niños en casas de acogidas, la mitad de los cuales no supera los diez años y además el 60 % salió de su hogar a causas de violencia o negligencia.

Ecuador consigue la adopción de muchos menos menores que otros países del entorno. Muñoz explica que mientras que Colombia, por ejemplo, el año pasado logró reubicar a 670 niños internacionalmente, Ecuador solo lo consiguió con catorce.

"Vamos (a La Haya) a hacer un paso más, un intercambio de notas reversales que nos permita tener de La Haya la asistencia legal, porque esto es superimportante en términos de adopciones para la sistematización, seguimiento y rigurosidad de las adopciones", indica.

