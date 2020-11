Jim Carrey hace parodia de Joe Biden y se burló de la derrota de Donald Trump

El programa humorístico, con parodias y sarcásticas bromas sobre personajes importantes, "Saturday Night Live" no tardó en celebrar el triunfo de Joe Biden y la derrota de Donald Trump en grande y lo hizo nada más y nada menos que con un actor de lujo: Jim Carrey.

El actor de "La Máscara", "Los Pingüinos de papá", "Ace Ventura" hizo que toda la audiencia se matara de risa al interpretar a Biden al lado de la actriz y comediante Maya Rudolph, la cual lució como la primera vicepresidente, Kamala Harris. Ambos fueron la fórmula perfecta para hacer un sketch corto.

Sobre un escenario muy al estilo de la política estadounidense, con dos banderas atrás un atril con dos micrófonos, Carrey y Rudolph luciendo casi igual para hacer referencia a los días de espera, tras las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Luego se burlan del contendiente republicano al llamarlo "Looooooooooser" mientras se ponían en la frente la mano formando una "L".

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020