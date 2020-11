Trump insiste en que ganó las elecciones tras confirmarse su derrota

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este sábado en que ganó las elecciones a pesar de que los principales medios de comunicación han confirmado la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden, y reiteró sus acusaciones sin pruebas de que hubo irregularidades.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020