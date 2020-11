Joe Biden: "Estoy honrado de haber sido electo para liderar este gran país"

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se declaró este sábado "honrado de haber sido elegido para liderar" el país, en un tuit después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

En su cuenta de Twitter, Biden publicó un mensaje tras convertirse en el presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

"América, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no", se lee en el tuit.

Al final dijo que mantendrá "la fe que has depositado en mí".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

