Presunto femicida de Yomira Chiquito compartió el estado de su desaparición en Facebook

En los 3 primeros días de noviembre ya hubo 4 femicidios en el Ecuador. Estos son los rostros de los femicidas, a quienes han encontrado en delito flagrante o claramente han sido identificados. Fotos: Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Género #FemicidiosEmergenciaNacional #FemicidiosEcuador #EcuadorFemicida