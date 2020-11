Políticos están conquistando el mundo de los videojuegos

Los videojuegos se han convertido recientemente en un nuevo campo de batalla para la carrera electoral de EE.UU., ya que los candidatos presidenciales aparecieron en algunos de los títulos más populares. Aunque parezca extraño, su estrategia está funcionando bastante bien debido al alcance y valor de mercado de la industria.

Según datos de la Entertainment Software Association, hay alrededor de 2.500 millones de jugadores de videojuegos en todo el mundo, mientras que sólo en los Estados Unidos el 60% de las personas se dedican diariamente a esta parte del mundo virtual. Además, el sitio de análisis de mercado Newzoo asegura que la industria alcanzará unos ingresos de 159.000 millones de dólares en 2020, un 9% más que el año anterior.

"Por eso los videojuegos están emergiendo como un medio importante. En el pasado, los políticos han utilizado otras formas de cultura popular para encontrar maneras de relacionarse con sus electores de manera informal. Los videojuegos no son diferentes de eso, y en muchos sentidos son incluso mejores como medio orientado a la acción", explicó a Metro Shira Chess, profesora adjunta de estudios sobre entretenimiento y medios de comunicación de la Universidad de Georgia (Estados Unidos).

Actualmente, lo que más atrae a los políticos cuando se trata de videojuegos es que cientos de jugadores pueden recibir su mensaje al mismo tiempo.

"Una vez que los juegos en línea llegaron a dominar, reunieron a un grupo muy grande de votantes generalmente difíciles de alcanzar. Así que los juegos permitieron a los políticos 'ir' donde están los votantes. Mientras el aumento de la participación de los votantes más jóvenes sea una prioridad, los políticos continuarán experimentando con el uso de los juegos en línea para llegar a los votantes más jóvenes", dijo Bruce A Williams, profesor de estudios de medios de la Universidad de Virginia, EE.UU.

A pesar de los beneficios, los expertos creen que el resultado no pareció efectivo durante las elecciones de noviembre, ya que los candidatos sólo enviaban mensajes y no interactuaban con los jugadores.

"Los políticos sacan el máximo provecho de los videojuegos cuando entienden que los juegos son un medio interactivo y cooperativo, un lugar para conocer a los votantes, no simplemente para anunciar su imagen", comentó Laine Nooney, profesora adjunta de industrias de medios de comunicación en la Universidad de Nueva York, que se especializa en industrias de videojuegos y computadoras.

De hecho, el mundo de los videojuegos es todavía bastante nuevo para los políticos, sin embargo, se espera que la tendencia se desarrolle en el futuro.

"Es un segmento de votantes considerable y difícil de alcanzar. Por lo tanto, los políticos tratarán de comprometerse con ellos. Aunque muchos candidatos son mayores y los juegos se consideran una actividad vagamente trivial y poco seria, el equipo y los asesores de campaña son mucho más jóvenes y muchos crecieron jugando", concluyó Williams.

2.500

millones de personas está jugando a los videojuegos en el mundo.

Cuatro formas en que la política se involucra con los videojuegos

Biden y Harris en Animal Crossing

Joe Biden y su compañera Kamala Harris aparecieron en el juego de Nintendo Animal Crossing en forma de avatares. La campaña también permitió a los jugadores decorar sus casas en la isla con carteles oficiales demócratas.

Trump en Twitch

El presidente Donald Trump trató de conectarse con los jugadores abriendo su canal en la popular plataforma de streaming de videojuegos. Sin embargo, el hombre de 74 años no apareció jugando ni una sola vez, sino que publicó vídeos de sus mítines.

Alexandria Ocasio-Cortez jugando Among Us

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por otro lado, mostró cómo jugaba Among Us. Más de 400.000 personas la vieron en directo en Twitch.

'Vote' en los carteles de la NBA 2K21

Los desarrolladores del videojuego de baloncesto "NBA 2K21" añadieron carteles en el juego para invitar a la gente a participar en las elecciones de 2020.

ENTREVISTA

Laine Nooney

Laine Nooney,

profesora adjunta de industrias de medios de comunicación en la Universidad de Nueva York, EE.UU., que se especializa en las industrias de videojuegos e informática.

P: ¿Por qué los políticos están ahora interesados en el mundo de los videojuegos?

– Los videojuegos son una forma masiva de entretenimiento popular, especialmente entre los millennials y el Generación Z. Tiene sentido que los políticos perciban los videojuegos como un espacio para llegar a los votantes, al igual que la radio, la televisión o los anuncios en servicios de streaming como YouTube.

P: ¿Jugaron los videojuegos un papel importante en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos?

– Es muy difícil decir cuál es el impacto neto de la Isla Biden en Animal Crossing, o el canal Twitch de Trump. Lo que sí dejan claro estos esfuerzos es la incertidumbre que tienen los candidatos de mayor edad sobre cómo llegar a los votantes más jóvenes.

P: Háblanos más sobre la política en los videojuegos

– Vemos muy claramente las diferencias entre Trump, Biden y Alexandria Ocasio-Cortez. Trump tiene un canal de Twitch, pero lo usa igual que la televisión. No hay nada particularmente lúdico en ello. La campaña Biden-Harris ha puesto esfuerzos en la construcción de espacios promocionales virtuales en Animal Crossing y Fortnite, y estos hacen un mejor trabajo, pero todavía son bajos en interacción. Contrasta esto con el maravilloso éxito que Alexandria Ocasio-Cortez ha tenido atrayendo a la gente a su canal de Twitch. Juega en vivo, conversa con los votantes, interactúa con el chat. Ella puede hacer esto con tanto éxito porque los juegos son algo que disfruta fuera de ser un política. Su relación con ellos es auténtica, y la gente puede darse cuenta de eso. Este no es realmente el caso con la forma en que Biden o Trump usan los juegos.

P: ¿Continuará la presencia de los políticos en los videojuegos?

– Creo que es muy probable que los candidatos presidenciales abandonen estos esfuerzos después de las elecciones. Sin embargo, los candidatos más jóvenes, y aquellos que sigan sus pasos, probablemente continuarán usando el medio como un espacio natural para comprometerse con el público.

P: Además de la promoción de la imagen, ¿qué otras funciones podrían tener los videojuegos para los políticos?

– Estas tácticas pueden aumentar la conciencia general sobre el hecho de que incluso se están celebrando elecciones, y establecer la sensación de que votar es una parte importante de la vida cívica. Más allá de esto, estamos todavía en una fase muy experimental, en la que candidatos más jóvenes como AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) definitivamente tienen una ventaja al explorar cómo el medio podría beneficiar la acción política.