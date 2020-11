Mientras Trump dice que "paren el conteo", Biden pide un conteo exhaustivo

Los resultados oficiales de las elecciones de Estados Unidos siguen sin darse a conocer mientras sigue el conteo de votos. Los dos candidatos han tomados pos posturas contrarias. Donald Trump escribió en mayúsculas "¡PAREN EL CONTEO!", mientras que el candidato demócrata Joe Biden, reclamó que todas las papeletas se cuenten.

Las miradas están en el conteo de votos los estados claves como Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona.

"¡PAREN EL CONTEO!", clamó en Twitter Trump, quien más tarde también añadió: "¡CUALQUIER VOTO QUE LLEGÓ DESPUÉS DE LAS ELECCIONES NO DEBE SER CONTADO!".

Su portavoz, Jason Miller, explicó que el mandatario no quiere que se sigan contando las papeletas que llegaron por correo, un recurso que 65 millones de estadounidenses usaron para evitar aglomeraciones.

Trump está en contra del voto por correo porque los datos muestran que los demócratas usaron esa fórmula en mayor proporción que los republicanos, que prefirieron esperar a la jornada electoral.

Mientras que Biden escribió en Twitter: "todos los votos deben ser contados"; y acompañó su mensaje de un video con el rótulo "cuenten todos los votos" y en el que se ve a dos electores: una mujer blanca y un hombre afroamericano.

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020