Donald Trump denunciará fraude en “todos los recientes estados” donde gane Biden

Donald Trump anunció que demandará por fraude a “todos los recientes estados” en los cuales gane Joe Biden.

“Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal”, escribió en Twitter. “Muchas pruebas, solo consulten los medios. ¡GANAREMOS! ¡America First!”.

Trump ha exigido a la nación que deje de contar votos en las elecciones presidenciales, ya que su campaña lanzó una demanda en Nevada, que podría entregar a Biden la presidencia en caso de que obtenga sus seis votos electorales.

Nevada

Donald Trump, anunció la presentación de una querella en los juzgados del estado de Nevada para detener el cómputo de sufragios al asegurar que se están contando "votos ilegales".

Nevada es uno de los estados que todavía no han completado el escrutinio y que podría resultar definitivo para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, con el 86 % de los votos contabilizados, el demócrata Joe Biden aventaja a Trump por menos de un punto porcentual.

La demanda de Nevada coincide con la acción legal que la campaña de Trump ha lanzado en Michigan, Pensilvania y Georgia cuando Biden se acerca a los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. En Wisconsin, un estado que pidió a Biden, la campaña solicitó un recuento.

Pensilvania

La campaña de Trump tuvo una pequeña victoria legal en Pensilvania el jueves cuando un juez dictaminó que los observadores de las boletas pueden ver a los funcionarios contarlas a menos de seis pies. Representantes de ambas campañas se encontraban en la sala para ver los conteos pero a mayor distancia por culpa del coronavirus. Ahora pueden sentarse más cerca siempre que tomen las precauciones COVID adecuadas.

Pittsburgh

La situación en Pittsburgh se complica por unas 30.000 boletas pendientes, donde un proveedor envió las boletas incorrectas a los votantes y tuvo que volver a emitir nuevas con las elecciones correctas.

Los trabajadores electorales ahora tienen que examinar estas boletas para asegurarse de que las personas no voten dos veces o, si enviaron la boleta incorrecta, no votaron en las elecciones para las que no son elegibles.

El condado de Allegheny, donde se encuentra Pittsburgh, tomará juramento en una junta especial el viernes para examinar estas boletas, como lo exige la ley.