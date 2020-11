Joe Biden pide paciencia a sus seguidores; Donald Trump acusa que se 'están tratando de robar las elecciones'

El candidato demócrata Joe Biden se pronunció la madrugada de este miércoles ante sus seguidores, en la primera aparición que realiza durante el conteo de votos.

Biden, quien lidera la votación electoral, dijo a sus seguidores que tienen que ser paciente a la espera de los resultados electorales. Dijo estar en buen camino para ganar las elecciones.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020