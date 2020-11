El coronavirus se concentra en los Sauces de Guayaquil, dice el COE Cantonal

Los Sauces, sector ubicado al norte de Guayaquil, concentra más contagios por coronavirus, señaló este 4 de noviembre el COE cantonal de Guayaquil.

“De los sectores nuevos intervenidos, en los que se empezó a trabajar del 26 al 30 de octubre: Sauces, Samanes, Guayacanes, Ceibos, Paraíso, Urdesa, Miraflores y Kennedy, se reportó que Sauces es el sitio con mayores contagios. Las razones: juegos de fútbol, fiestas, reuniones en casa, consumo de bebidas alcohólicas”, reveló.

La ciudadanía ha adoptado medidas de relajamiento

“Señores -continuó-, no estamos jugando, lo que hemos visto es un aumento sostenido en muertos, ocupación de camas y número de contagios por día en la ciudad de Guayaquil, por las medidas de relajamiento que ha adoptado la ciudadanía: no usan la mascarilla y si la usan la utilizan mal, no guardan el distanciamiento, van a fiestas y reuniones familiares, partidos de fútbol, como si en Guayaquil no ha pasado nada”.

“Tengan claro que en Guayaquil no hay suficientes camas UCI disponibles. La única vacuna existente que tenemos, hasta el momento es la mascarilla. Esta es una alerta general a la ciudad”, recalcó la Alcaldesa.

Alistan camas de oxígeno

Viteri detalló que el Municipio de Guayaquil tiene listas 300 camas con oxígeno por tubería, 1.000 médicos, pruebas rápidas y PCR; además mandó a hacer 3 millones de mascarillas quirúrgicas para repartirlas puerta a puerta y sus médicos y enfermeras recorren la ciudad. Y este noviembre se repartirán alimentos, casa a casa, a 200 mil familias pobres.

Esto es un llamado a la responsabilidad ciudadana, recuerden que el virus no se ha ido y no se va a ir y está infectando a las personas, que lamentablemente están llegando en una etapa grave a los hospitales. "Por eso las UCI están en un 95 % de su capacidad y si esto continúa llegarán al 100 %, queremos evitar eso, por eso esta mesa, la toma de medidas y restricciones”, dijo el Dr. Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal.

RELACIONADOS: