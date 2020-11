Donald Trump: El daño ya se ha hecho a la integridad de nuestro sistema y a la propia Elección Presidencial

El presidente Donald Trump se pronunció sobre los resultados que están arrojando los conteos de las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos 2020.

Hasta la tarde de este 4 de octubre continúan los conteos de las votaciones. Para las 18:00 las encuestadoras externas ya dan por mayoría de voto como posible ganador a Joe Biden, aunque aún no se ha dado el pronunciamiento oficial.

Sin embargo, ambos candidatos ya se han pronunciado. El actual presidente Donald Trump publicó un tuit a las 18:24. Con ese mensaje dio a entender que el resultado no le es favorable.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020