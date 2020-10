‘Sin mascarilla no te subes a la Metro mi brother’ ¡No te confíes!

¿Sabías que la mascarilla puede salvarte la vida ? Por ello, es fundamental llevar mascarilla mientras utilices el transporte público, tanto dentro de los vehículos como en las estaciones, paradas y pasillos.

En la Metrovía, que es el sistema de transporte público más utilizado en Guayaquil, se movilizan 170.000 usuarios promedio en día típico.

El aforo autorizado es 50%. Y con la campaña “No te confíes”, impulsada por la Alcaldía de Guayaquil, se educa y controla con las normas de bioseguridad.

Quien no tenga mascarilla está impedido de ingresar, incluso, a la estación.

“Se han instalado dispensadores para gel antibacterial en todas las paradas y terminales, el cual se recarga periódicamente. Por otra parte, se exige el uso de mascarillas a todos los usuarios y se concientiza sobre la importancia de su uso a través de pantallas del Sistema, redes sociales institucionales y con el personal de apoyo que también ayuda a guardar la distancia en paradas de mayor demanda, mismas que también se encuentran debidamente señalizadas con stickers en pisos”, señala el departamento de Comunicación de la Metrovía.

Por la pandemia, la Metrovía ha reajustado sus horarios:

De lunes a sábado, de 05h30 a 20h30. El domingo, de 06H00 a 20H00. Y durante este feriado se operará de la siguiente manera: sábado 31 octubre, de 05h30 a 20h30 Domingo 1 de noviembre, lunes 2 y martes 3 de noviembre, de 06H00 a 20H00.

“El virus sigue en el país, sigue en la ciudad de Guayaquil, en menos escala, peleándola todos los días, pero sigue estando aquí. Controlándola con médicos con técnicos, con infectólogos, con epidemiólogos, pero el cuidado principal debe partir de cada uno”, ha sentenciado la Alcaldesa Cynthia Viteri.

Algunas normas en la Metrovía

Procure mantener la distancia social con otros usuarios. En las y entradas a las paradas deje siempre espacio suficiente con otros usuarios, especialmente si se forman colas en el momento de validar su tarjeta. No se cruce al subir y bajar del bus. No se precipite. El bus no se irá hasta que hayan bajado y subido todos los viajeros. algunas normas en la terminal terrestre.

Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones de los conductores y del personal de seguridad.

Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. Permanezca en el edificio de la Terminal Terrestre el tiempo mínimo imprescindible.

RELACIONADO: