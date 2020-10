"¡No me entregan nada!": Maestra olvidó apagar su micrófono y así llamó a sus alumnos en plena clase por Zoom

Siguen sucediendo situaciones que han dejado las actividades vía remota, que quedan grabadas y se vuelven virales. En esta ocasión, una maestra olvidó apagar su micrófono en plena clase por Zoom mientras conversaba por teléfono. Ella no se dió cuenta de ello y habló como si nadie la estuviese escuchando.

“¡Nombre, pin… huercos, no me entregan nada! Luego deja decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desm…. Yo les mandé un resumen acá, otros acá, o sea están jo… yo no los voy a revisar así y ahorita, mandé los promedios del 3ro G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2 y quiero ver su reacción", dice la docente en la llamada.

Los estudiantes grabaron a la maestra mientras ella hablaba con una persona refiriéndose a los trabajos y tareas de los alumnos a los que les imparte clases. Ante ello, fueron los mismos alumnos que difundieron el video en redes sociales.

De acuerdo con los jóvenes de la clase“sucedió justo antes que iniciara una sesión virtual”.

