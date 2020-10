Impactantes imágenes del terremoto de 7.0 que sacudió Grecia y Turquía

Al menos cuatro personas han muerto y otras 120 han resultado heridas en la ciudad turca de Esmirna, durante el terremoto que este viernes ha sacudido la costa egea de Turquía y las islas griegas, informa el servicio de emergencias turco AFAD.

El temblor, de 6,8 grados de magnitud, con epicentro en el mar Egeo, se produjo a las 11:51 GMT e hizo derrumbarse al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía.

La labores de rescate, coordinadas por AFAD, están en marcha y hasta el momento se han recuperado 4 cadáveres y se ha atendido a 120 heridos, según este organismo público, pero el trabajo continúa.

El periodista Ragip Soylu grabó el momento en que un edificio de la ciudad de Esmirna colapsaba y quedaba en ruinas. Según informó “afortunadamente las personas ya habían evacuado” el lugar por lo que no se registraron víctimas hasta el momento. Las autoridades turcas informaron que hasta el momento fueron diez los edificios que se derrumbaron.

They moment a building collapsed in Izmir, Turkey due to today’s earthquake – ‌ pic.twitter.com/Ugp9Ta8TH1

Además, el terremoto ha causado un pequeño tsunami que ha inundado la ciudad costera turca de Seferihisar.

Aunque no parece haberse observado una ola destructiva, el nivel de agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44.000 habitantes, según muestran vídeos de vecinos emitidos en la cadena NTV.

Las aguas arrastraron sillas, mesas, sombrillas y otros enseres por las calles al tiempo que numerosas embarcaciones del puerto de yates de la ciudad se soltaron de sus amarres.

BREAKING – TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020