"Ya me harté de verles": Profesor indignado con sus alumnos renunció en plena clase por Zoom

Hay cientos de situaciones que suceden en plena clase por Zoom que se han viralizado en Internet. Todo obviamente producto de los resultados de la pandemia y del encierro que nos ha obligado a cambiar la forma de trabajar y estudiar. Este es el caso de un profesor que se "hartó" de sus alumnos y renunció durante una cátedra virtual.

"Yo he venido a enseñarles a ustedes y ustedes no están respondiendo. ¿Qué sentirían?, desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, ya me harté de verles", le dice el docente a sus alumnos que ninguno se observa con la cámara encendida.

"Y este sistema va a permanecer el próximo año y no quiero sentirme mal, porque mañana van a decir 'el profesor no me enseñó nada'. No es que el profesor no te enseñó nada, es que tú no leíste", agrega el profesor en el video en el que ningún estudiante emite una sola palabra.

El docente ya indignado asegura que renunciará a su trabajo. "Voy a presentar mi renuncia a la cátedra. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, ¡pobre país! La gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian. El problema es de ustedes, no del docente".

Más hechos virales en plena clase