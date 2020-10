¿Cómo hacer que el uso del smartphone sea beneficioso para los adolescentes?

La propiedad de los smartphone es casi universal entre los adolescentes de diferentes géneros, razas y orígenes socioeconómicos. Según una encuesta de Pew Research, "alrededor del 95 por ciento de los adolescentes [sólo en los EE.UU.] dicen ahora que tienen o tienen acceso a un teléfono inteligente, lo que representa un aumento de 22 puntos porcentuales en comparación con el 73 por ciento de los adolescentes que dijeron esto en 2014-2015".

Así, los adolescentes que aún no tienen el dispositivo podrían pedir a sus padres que compren uno. Y ahí es donde las cosas podrían complicarse. El primer consejo de los expertos es esperar hasta que su hijo tenga la edad apropiada.

"Considere la posibilidad de posponer la compra de un smartphone para su hijo hasta que esté listo para ello. Para la mayoría de los niños, es hasta los 14 años o más", explicó a Metro la Dr. Jean Twenge, autora de 'iGen: Por qué los niños superconectados de hoy en día están creciendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices – y completamente no preparados para la edad adulta’.

Después de eso, los padres deberían tener una discusión con los adolescentes y llegar a un acuerdo sobre el uso responsable del dispositivo móvil.

"Juntos, los padres y los adolescentes pueden establecer ciertas reglas. Por ejemplo, el adolescente puede usar el teléfono entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, las descargas de música y las compras en la aplicación están bien con la aprobación de los padres, etc.", dijo Elizabeth Milovidov, una oradora internacional, autora y consultora sobre seguridad en Internet, paternidad digital y bienestar familiar digital.

Otro aspecto que los especialistas consideran importante es el hecho de que el nuevo dispositivo no debe interferir con el sueño del menor, ya que eso puede provocar problemas psicológicos.

"Lo más importante que pueden hacer los padres es asegurarse de que los adolescentes no tengan sus teléfonos o tabletas en sus habitaciones por la noche, para asegurarse de que duerman lo suficiente (ya que no dormir lo suficiente es un factor de riesgo importante para la depresión)", agregó Twenge.

En cuanto a las características técnicas, todavía no hay ningún teléfono diseñado para este rango de edad. Pero la organización española llamada Internet Security for Kids (IS4K) recomienda prestar especial atención a la configuración del dispositivo móvil y a los ajustes relativos a la instalación de las aplicaciones.

Los expertos también destacan que, con un uso adecuado y controlado por los padres, un teléfono inteligente puede convertirse en una herramienta útil para los más pequeños de la casa.

"Los teléfonos inteligentes, utilizados de manera responsable, pueden ser una gran fuente para la creación de redes, el mantenimiento de las conexiones, el seguimiento de las tareas escolares y, en los tiempos actuales, también pueden ser una fabulosa herramienta para el aprendizaje a distancia", concluyó Milovidov.

81

porciento de adolescentes estadounidenses de 14 años tiene su propio teléfono inteligente según una encuesta realizada en 2019 por Common Sense Media.

¿Cómo hacer que el uso del smartphone sea seguro para los adolescentes?

-Generar contraseñas fuertes de al menos 8 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos

-Utilizar usuarios limitados. Cree una cuenta de usuario estándar para sus hijos.

-Los padres deben tener una cuenta separada para acceder al dispositivo y controlar la actividad de sus hijos.

-Configurar un patrón de desbloqueo, o mejor aún un pin o una contraseña.

-Desinstale cualquier aplicación predeterminada que no sea apropiada para el niño.

-Descargue aplicaciones sólo de fuentes oficiales (Google Play en Android, App Store en iOS).

-Filtra las búsquedas que los menores pueden hacer en los motores de búsqueda.

-Protege tu WiFi con la encriptación WPA2 y cambia las claves del router por defecto

-Evita conectarse a las redes públicas de WiFi.

Consejos

La Dr. Jean Twengeare dio más consejos para los padres:

-Consíganle a su hijo un teléfono inteligente hasta que esté listo para ello -para la mayoría de los niños, no hasta los 14 años o más.

-Usar una aplicación de control parental para limitar el tiempo de ciertas aplicaciones.

-Deje el teléfono fuera del dormitorio mientras duerme.

-Ponga todos los aparatos electrónicos una hora antes de acostarse.

-Limita el tiempo de pantalla fuera del trabajo y la escuela a 2 horas al día o menos.

ENTREVISTA

Elizabeth Milovidov

conferenciante internacional, autor y consultor en seguridad en Internet, paternidad digital y bienestar familiar digital

P: ¿Qué beneficios podrían aportar los teléfonos inteligentes a los adolescentes?

– El uso de los teléfonos inteligentes ofrece un camino hacia la ciudadanía digital, ya que los adolescentes aprenden a utilizar el pensamiento crítico, a ser creativos y a ser responsables cuando están en línea.

P: ¿Y los problemas?

– Como con cualquier herramienta, puede haber problemas. Puedes darle a un adolescente un cuchillo y puede cortarse accidentalmente o puede usar el cuchillo para cortar una barra de pan. El uso de las herramientas, especialmente las digitales, debe ir acompañado de apoyo, ya sea que venga directamente de los padres, las escuelas o las comunidades locales. El entorno digital actual significa que los adolescentes tienen acceso en línea a todo y a cualquier cosa, y con ese acceso viene una gran responsabilidad de usar las herramientas digitales correctamente.

Si desea conocer los problemas específicos relacionados con el uso de los teléfonos inteligentes, la lista es, lamentablemente, larga. Un teléfono inteligente, o cualquier dispositivo conectado, puede ser utilizado para acceder a la pornografía, para acosar cibernéticamente a otros estudiantes, para participar en extensos juegos en línea, para enviar o recibir mensajes sexuales y otras imágenes inapropiadas, para ser susceptibles de ser aseados y más.

Pero en lugar de insistir en los riesgos, me gustaría destacar una vez más que un teléfono inteligente es sólo una herramienta, y que los padres y cuidadores pueden realmente guiar a sus adolescentes en el uso apropiado y responsable.

P: Si los adolescentes ya tienen un teléfono inteligente, ¿cómo asegurar su uso adecuado?

– Lo más importante que pueden hacer los padres de los adolescentes ahora es asegurar la confianza entre ellos y ofrecerles amor y apoyo incondicionales, sin importar lo que suceda en línea o fuera de ella. La comunicación y la conversación continua (no los interrogatorios) son la mejor manera de avanzar.

P: ¿Cuál es la edad adecuada para que un niño o adolescente tenga un teléfono inteligente?

– No existe una edad mágica para recibir un teléfono inteligente. Depende de la madurez del niño y de su capacidad de ser responsable. Es posible que los padres también quieran tener en cuenta por qué su hijo necesita un teléfono inteligente (¿el niño toma el autobús solo? ¿vive en dos hogares? ¿hay otras circunstancias que indiquen que es necesario un teléfono inteligente?)

Los padres y los cuidadores también pueden decidir si un teléfono inteligente es la herramienta digital adecuada. Tal vez su hijo se beneficiaría con un teléfono móvil (no habilitado para Internet). Personalmente no conozco a ningún adolescente que no quiera un teléfono inteligente, pero una vez que se añade la capacidad de Internet a un teléfono, los padres deben estar preparados para otro nivel de paternidad digital.

P: Entonces, ¿es una buena idea comprar teléfonos inteligentes para adolescentes?

– Sí, dada la madurez y el desarrollo del adolescente, un teléfono inteligente puede ser una gran idea. La mejor manera de asegurar el uso apropiado es acompañar el regalo con un contrato o acuerdo informal (acordado entre el adolescente y los padres) sobre lo que define el uso apropiado. Si el adolescente no utiliza el teléfono inteligente de manera adecuada, el acuerdo también debe enumerar las consecuencias. Cuando era adolescente, se confiaba en que haría lo correcto, era una gran responsabilidad y creo firmemente que los padres de hoy en día pueden apoyar a sus hijos adolescentes en lo que respecta al comportamiento apropiado en línea y luego confiar en que harán lo correcto.