Encuentra una extraña tortuga amarilla en India por segunda vez en el año

En un estanque de Bardhaman, del Estado de Bengala Occidental, en el noreste de la India, Debashish Sharma, un empleado del Servicio Forestal, encontró una extraña tortuga amarilla. Las fotos las compartió en su cuenta de Twitter. "Es un tipo de tortuga flapshell que rara vez ocurre", escribió.

Sharma explicó que se trata de un tipo albino cuyo peculiar color amarillo puede deberse a alguna mutación genética o trastorno congénito debido a la ausencia de pigmento de tirosina.

It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020