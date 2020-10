El COE de Guayaquil suspende música en vivo y eventos por Halloween en Guayarte

El COE Cantonal de Guayaquil dispuso nuevas medidas como la suspensión de música en vivo y la prohibición de eventos por Halloween en Guayarte.

Las nuevas medidas, además, rigen para el Mercado del Río, Centro Comercial Malecón y Patio de Comidas Olmedo.

Para velar por el bienestar de la ciudadanía, la Alcaldía de Guayaquil y el COE Cantonal resolvió tomar las siguientes medidas de control para precautelar la salud de todos, durante este feriado, que regirá desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Disposiciones para Mercado del Río, Centro Comercial Malecón y Patio de Comidas Olmedo

• Durante el feriado, (31 de octubre al 3 de noviembre), el horario de atención será desde las 08H00.El Centro Comercial Malecón y el Patio de Comidas Olmedo cerrarán a las 19H00, el Mercado del Río a las 20H00.

• Habrá monitoreo permanente del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y aforo máximo permitido. En caso de detectarse alguna aglomeración, dichos lugares se cerrarán automáticamente.

Medidas de control en los restaurantes de Guayarte:

• No habrá presentaciones de música en vivo ni la activación de eventos por Halloween.

• Se cerrará el acceso a la plazoleta principal, puente zigzag, teatro y parque lineal, desde el jueves 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre.

• Se controlará el cumplimiento de medidas de bioseguridad, distanciamiento social y aforo máximo permitido, el cual será de 400 personas.

• El ingreso a los restaurantes será únicamente por las puertas de ingreso correspondientes a la Kennedy y la Av. Carlos Julio Arosemena. Se abrirá solo 1 de los 2 portones que están en cada puerta de acceso.

• Se realizará la respectiva desinfección y solo se permitirá el ingreso a quienes se dirijan únicamente a los restaurantes. No se permitirá el acceso a zonas de actividad recreativa para evitar concentraciones.

• Los locales de expendio de bebidas alcohólicas no estarán permitidos.

• Se comunicará el consumo de una sola bebida de moderación acompañada de un plato fuerte.

• Las instalaciones se cerrarán a las 22H00.

– Se hará el control cuantitativo en los ingresos de estos espacios públicos

– Se gestionará la implementación de contador electrónico para el control del aforo.

