No se reportan novedades en el cantón Mejía ni en Quito tras sismos en Machachi

Este martes 27 de octubre de 2020, el Instituto Geofísico indicó que se produjeron dos sismos, el de mayor intensidad fue a las 06:59 con una intensidad de 4.68° a una profundidad de 3.14 Km a 9.72 Km de Machachi, Pichincha. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Quito informó que no se han registrado novedades en los dos cantones, Mejía y Quito.

Al momento los equipos de seguridad del Distrito Metropolitano de Quito están monitoreando la ciudad para conocer si se produjeron daños en algún punto de la urbe, hasta el momento no se ha reportado daños en estructuras ni en tuberías, por lo que el agua en los cantones se distribuye con normalidad.

En su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado que mantendrán informados si se registra alguna novedad. Asimismo, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón indicó que no se han registrado daños en el cantón Mejía.

Al momento, los equipos municipales se han desplegado a distintos puntos sensibles, como prioridad Solanda, por el antecedente que mantiene de inestabilidad de suelos.

El COE Metropolitano realiza el monitoreo permanente de toda la ciudad. En un reporte con corte a las 07:50 minutos, a través del Ecu 911 no se han recibido llamadas ciudadanas de emergencias y los servicios básicos funcionan con normalidad.

Reporte del monitoreo permanente en las zonas susceptibles de Quito por los sismos:

📍Norte: no se reportan emergencias

📍Centro: no se reportan emergencias

📍Sur: no se reportan emergencias

📍Valles: no se reportan emergencias

*Servicios básicos sin novedad en la ciudad.

