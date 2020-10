"Lo cogí de la mochila y del cuello para salvarlo": Agente relata cómo evitó que hombre saltara del puente del río Chiche

Maritza Toapanta, agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), evitó este domingo que un hombre de aproximadamente 55 años saltara del puente del río Chiche, oriente de Quito. Ella relató los minutos que vivió antes, durante y después de su heroica acción para evitar una tragedia.

Cerca de las 10:30 de este 25 de octubre, la agente se encontraba prestando sus servicios como cuartelera (cuidar la logística en el lugar de trabajo) en el campamento que esta junto al puente. De pronto, un conductor de bus le golpeó la puerta para entregarle la carta de despedida del señor que pretendía atentar contra su vida. Cuando ya obtuvo la descripción de él, comenzó a buscarlo por el perímetro.

Tras 20 minutos, Toapanta ubicó al señor y se le acercó a saludarlo pero no le respondió. "Estaba completamente perdido. Le seguí. Le dije 'buenas tardes' pero salió corriendo al puente; se subió a la baranda para querer acabar con su vida", contó.

Acto inmediato, la agente Maritza salió corriendo tras él. "Lo cogí de la mochila y del cuello para salvarlo. Fue lo único que se me pasó por la mente. Lo sujeté muy bien para quitarlo del puente; el hombre tenía más fuerza que yo. Eso no me importó, lo que contaba era salvarle la vida y que no se bote", dijo con la voz quebrantada mediante un contacto por Zoom.

En medio de ese forcejeo, la agente comenzó a gritar para pedir ayuda. "En ese momento el señor me decía que no me meta (en su decisión). Que él quiere acabar con su vida, que le deje en paz. Me suplicaba que lo suelte", agregó. Ella en cambio le respondió que "tiene una amiga que lo va a escuchar y apoyar en lo que necesite".

Hombre dejó carta de despedida e intentó saltar del puente del río Chiche / Twitter @juanmaguirre1

La agente Maritza asegura que a ella no le importó arriesgar su vida para salvar a un ciudadano, más allá de su labor. Luego de unos segundos llegaron dos personas en un vehículo para ayudarla a salvar al señor. Lo lograron retener en el campamento hasta que llegaran elementos de la Policía Nacional con quienes se comunicó para que tomen el caso.

"Cuando el señor se tranquilizó hablé con él; lo clamé. Me agradeció por salvarle la vida y lloraba porque dijo que tenía hijos", mencionó. A la llegada de los policías se contactaron con los familiares del hombre para llevarlo a su domicilio. Maritza, por su parte, le ofreció su apoyo en todo momento.

"Estamos (los agentes) para salvaguardar la vida de los demás y mi deber fue hacer eso. Más allá como ser rhumano y madre de familia. Hay casos donde salvamos vidas pero hay otros en que ya la persona acabó con su vida", cerró Toapanta.

Estadística

La semana pasada, se dieron a conocer datos de la Policía Nacional los cuales indican que desde que empezó la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus se han registrado 93 intentos de suicidio en Quito. El más común es por ahorcamiento con 129 eventos; 16 son por precipitación y 10 con el consumo de alguna sustancia.

Las decisiones se toman principalmente por motivos familiares, económicos y sentimentales.

