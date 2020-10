"Pinche burro. No te chifles": Profesor insultó a su alumno con Asperger en plena clase virtual; se justificó con ”el estrés de la pandemia”

En México se ha desatado la indignación en redes sociales ya que un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) humilló e insultó a su alumno con Asperger en plena clase virtual. "Pinche burro. No te chifles (…) Te voy a reprobar por falta de capacidad", fueron algunas de las palabras que César Augusto Leal Chapa, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) le dijo a su alumno Jesús que padece del trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente.

Esta semana se viralizó el video de la clase en la que el profesor inicia de la siguiente manera: : “No hagas trampa, Jesús”. El aludido señala, “no, estoy usando el convertidor de base. Estoy usando el modo normal de la ‘calcu’ para hacer las operaciones".

"La ingeniería no es para chiflados"

“Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles güey, hazlo; yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta”, se escucha decir al docente. Y agrega “la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”.

A esto, el alumno le responde "sólo quería optimizar para ver cómo sería el tiempo en el examen”. A lo que el profesor replica, “en el examen no te voy a dejar sacar nada, más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser güey; si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”.

"Estás mal de la cabeza"

Luego que el profesor le llama la atención a otro alumno, el maestro comenta: “estás igual que Jesús, estás mal de la cabeza. Agarren la onda, esto no es kínder, no es un juego; van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús; ese güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro”.

Indignación en redes

Tras ello, hubo usuarios que se quejaron por la forma en que el docente trató a su alumno y hasta señalan que le falta sensibilidad y respeto. Otros en cambio consideran que está bien su manera de enseñar con "mano dura".

Por su parte, la UANL informó a Cesar Augusto Leal Chapa sobre la terminación de sus funciones para ejercer como docente.

Sobre el joven universitario, la institución aseguró que se puso en contacto con él y con sus padres, para “brindarles todo el apoyo necesario”.

Un colectivo estudiantil, por su parte, convocó a una concentración para que el profesor sea cesado y hasta filtraron cuánto gana.

Pidió disculpas

Tras la polémica y ola de comentarios negativos, Leal Chapa publicó un video en su Facebook para disculparse por sus acciones y atribuyó su conducta al estrés que le ha provocado el confinamiento y las clases a distancia.

"Mi intención es y siempre ha sido compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por la pandemia (…) en las expresiones que fueron vertidas no reflejan mis principios ni los de la Universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía", dice en el video.