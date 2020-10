¡Luto en el rock! Fallece Tony Lewis, vocalista de The Outfield

Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda The Outfield, falleció este lunes 19 de octubre a los 62 años. El sitio TMZ señaló que la muerte ocurrió en casa del músico, ubicada muy cerca de Londres.

“Es con profunda tristeza y pesar informar que el cantante Tony Lewis de la banda de rock de los 80 The Outfield falleció repentina e inesperadamente ayer”, se lee en un breve comunicado por el publicista de Lewis, Bari Lieberman quien no reveló las causas de su muerte.

Fallece Tony Lewis, vocalista de The Outfield / Getty Imágenes

El músico, compositor y productor musical fundó junto con Alan Jackman y John Spinks la banda de rock The Outfield, que gozó de gran éxito en la década de los 1980, sobre todo por dos sencillos, Your Love, All The Love.

Después de una larga carrera de dos décadas con The Outfield, Lewis comenzó su carrera solista en 2014, lanzando en 2018 su primer y único álbum debut como solista, Out of the Darkness, bajo el sello Madison Records.

En 2014, John Spinks (amigo íntimo de Lewis) murió de cáncer de hígado a la edad de 60 años . Su amistad y asociación musical significaron mucho para el cantante, y la pérdida de su amigo fue devastadora. Después de la muerte de su antiguo colaborador, Lewis decidió tomarse un descanso de la música. Durante el primer año, el bajista ni siquiera quería escuchar música o tocar la guitarra.

Your Love

El sencillo "Your Love", llegó al número 6 en las listas de Billboard. El tema musiscal sigue siendo un fenómeno mundial hoy en día con cientos de millones de transmisiones y reproducciones de videos.

