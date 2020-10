Primer territorio europeo que volverá al confinamiento tras segunda ola de COVID-19

El Gobierno de Gales en el Reino Unido volvió a decretar un periodo de confinamiento para evitar una mayor propagación del coronavirus en su región. Esta zona se convierte en la primera de Europa en retomar esta medida desde que inició la pandemia.

Mark Drakeford, el primer ministro, anunció que esta nueva cuarentena iniciará este viernes y durará dos semanas. “A menos que adoptemos medidas ahora, no seremos capaces de poder atender a las personas que se pongan extremadamente enfermas” por la pandemia”, advirtió la autoridad.

Today we announced a national #firebreak period for Wales to control the spread of coronavirus.

This will be in place from 6pm Friday 23 October until the start of Monday 9 November.

See how this affects you here 👇https://t.co/Gkr2GIgH3w

— Welsh Government (@WelshGovernment) October 19, 2020