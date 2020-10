Murió por COVID-19 influencer fitness que negaba la existencia de virus

El influencer ucraniano, Dmitriy Stuzhuk, lamentablemente falleció con CIVID-19 durante un viaje a Turquía con su familia. El bloguero negaba la existencia del coronavirus hasta que le tocó a él y empezó a publicar en su Instagram cómo evolucionaba para alertar a sus seguidores de la realidad del virus.

"Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: también pensé que no había covid y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡La enfermedad covid-19 no es efímera! Es grave", escribió Stuzhuk en su última publicación.

"Me desperté en medio de la noche, porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad", relató cuando se enfermó.

Al inicio creyó que se trataba de una gripe, al regresar a su país fue al médico y al realizarse "por si acaso" un examen de COVID) resultó positivo. Luego pasó algún tiempo en el hospital, pero por las condiciones como -pacientes en el pasillo, falta de comida- quisó continuar recuperándose en casa donde su salud se deterioró y falleció, según RT.

Instagram

Último adiós de su esposa

Su esposa Sofía anunció su fallecimiento con una emotiva publicación de Instagram.