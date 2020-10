Así fue como un grupo de narcos armados secuestró tren en Río de Janeiro para huir de la policía

Diez hombres armados, al parecer integrantes de una banda de narcos, secuestró este lunes un tren en Río de Janeiro para huir de una operación policial contra los grupos que controlan el tráfico de drogas en importantes favelas de esta ciudad brasileña.

Los pistoleros sorprendieron a dos maquinistas que estaban en uno de los trenes usados para el mantenimiento de la red de transporte ferroviario urbano en Río de Janeiro. Justamente, en una estación próxima a Jacarezinho; una favela en la zona norte de la ciudad. Fue entonces que los obligaron a transportarlos hasta una estación próxima a la barriada de Mangueira, informaron fuentes oficiales.

Tras unos diez minutos de secuestro, los pistoleros abandonaron el tren -compuesto por la locomotora y un único vagón- en las proximidades de Mangueira. Luego siguieron a pié por la línea férrea hasta esta favela, próxima al centro de la ciudad y que es controlada por una de las principales bandas de narcotraficantes que operan en Río de Janeiro.

En el momento del secuestro la Supervía había suspendido sus operaciones en la zona norte de la ciudad debido a las enfrentamientos armados que se siguieron a la operación policial para combatir a los narcotraficantes.

Tras ser liberados, los maquinistas siguieron hasta la vecina Central do Brasil, en donde denunciaron el secuestro a la Policía y recibieron atención psicológica debido al estado alterado en que estaban.

El inédito secuestro a un tren se produjo luego de que decenas de agentes de la Policía Militarizara realizaran una operación contra las bandas de narcotraficantes que controlan las favelas de Jacarezinho, Mandela y Manguinhos, todas próximas entre sí en la zona norte de Río de Janeiro.

Equipes do #COE realizam no início desta manhã uma operação nas Comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela.#Denuncie o paradeiro de criminosos, armas e drogas, ligue: 190 @PMERJ ou (21) 2253-1177 @DDalertaRio.#OperaçãoPMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/B7OZ4U7Mz4

— @pmerj (@PMERJ) October 19, 2020