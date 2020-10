¡Grillos, tarántulas, gusanos! Así es la extraña dieta de Angelina Jolie

La hermosa actriz de Hollywood, Angelina Jolie, preocupaba por su extrema delgadez debido a que ha atravesado varios momentos difíciles en su vida y además su aspecto físico preocupó al mundo entero. Sin embargo, ABC pudo conocer la dieta que llevó a cabo la exmujer de Brad Pitt para recuperar su figura y su estilo de vida y no lo vas a creer.

El diario ABC escribió un reportaje de la actriz sobre la extraña dieta que siguió para mejorar su salud y está basada en grillos, gusanos y tarántulas, aceite de coco y ejercicio físico.

Angelina Jolie comenzó su dieta cuando viajó a Camboya, África. Ahí comenzó a preparar a estos alimentos cuando conoció el lugar de nacimiento de su hijo Maddox. Además en 2017, participó en unas grabaciones en las que aparecía cocinando escorpiones y tarántulas para después servírselas a sus hijos y compañeros de grabación. Pero no solo aparecen éstos en su dieta, sino que cobran mayor protagonismo los cereales, los granos antiguos y también el aceite de coco.

"You want to share a spider?" – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017