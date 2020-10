Leyla Espinoza es la nueva miss Ecuador 2020

View this post on Instagram

Hola amigos💕 Les cuento que en este momento estamos ensayando para la gran noche, es increíble saber que el día de mañana ya es la noche final 🎉 . Gracias a @vizzanoecuador por acompañarme en este camino 💫 . . Vestuario y accesorios Gracias a @valentinacollectionquevedo 🌙 Diseño de sonrisa @dentistiq . . . . . #vizzanolovers #vizzanoecuador #caminoalacoronaconvizzano #missecuador #missuniverso