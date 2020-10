Países de Europa con mayores restricciones de viajes por el COVID-19, según el Centro de Control de Enfermedades

El Centro Europeo de Control de Enfermedades publicó el primer mapa de restricciones de viaje por el COVID-19. Se puede ver que la mita de los países están en rojo, es decir, tienen máximo riesgo.

La Unión Europea lanzó este nuevo Semáforo COVID que se presentará cada semana. Este 15 de octubre mostró a la mitad del continente en “alerta roja" que mayor riesgo de contagio y mayores restricciones de viajes para unificar las medidas sanitarias por cada país. Por ejemplo aquellos que vengan de zonas rojas, naranjas o grises deben respetar la cuarentena, test obligatorios o alguna función considerada esencial.

Esta es la lista de los países que cambió de color.

En estos países hay más de 150 contagiados por cada 100 mil habitantes. Los países en gris como Alemania, Austria y Suecia no tienen datos suficientes sobre la cantidad de contagiados.

Según la recomendación, los viajeros de zona naranja y roja (o gris) pueden ser objeto de medidas restrictivas a su llegada.

También se creará un formulario único europeo que todos los viajeros tendrán que rellenar.

The first🚦map has just been published!

The maps include information on:

▪️ the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

▪️ weekly COVID-19 testing rates

▪️ testing positivity rates

▪️ a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj

