Coronavirus: el Remdesivir no ayuda a prevenir la muerte por COVID-19

El coronavirus no se ha ido del mundo, no hemos encontrado una cura y tampoco un vacuna que se pueda administrar a todo el mundo de inmediato. de hecho, estamos aún demasiado lejos de poder estar tranquilos en cuanto a este asunto, pues a pesar de que se sigue estudiando la manera de combatirlo, muchas de las cosas que no se han intentado parecen no surgir efecto.

Y ahora la OMS vuelve a ser noticia gracias a que habló sobre el Remdesivir, uno de los medicamentos más famosos usados para combatir al coronavirus y de esa manera, prevenir la muerte por esta enfermedad. Pero resulta que no es muy bueno para este tipo de cosas como ellos habían asegurado.

Aún no hay una cura

Cabe mencionar que este Remdesivir fue uno de los medicamentos que se usó en Donald Trump cuando se le diagnosticó a este como positivo para COVID-19. Fue este tipo de medicina lo que supuestamente lo hizo regresar a la Casa Blanca sin mayores problemas, pero resulta que esa medicina no es muy buena para prevenir la muerte por COVID-19.

Es así que la OMS aseguró hace tiempo que este medicamento era muy bueno para prevenir la muerte por COVID-19, pero se dijo en su momento que los estudios de esta organización pudieron haber sido inconclusos. Gracias a que los distintos sistemas de salid en el mundo tienen protocolos inconsistentes y por ende es complicado sacar conclusiones de esto.

“Esto hace que lleguemos a la conclusión que no hay ningún beneficio sobre la mortalidad.”

Fue eso lo que dijo el Dr- Ilan Schwarrtz, un físico en enfermedad infecciosas de la Universidad de Alberta en Canada.

Así que no podemos aún estar del todo tranquilos, pues no hay una medicina que evite que las personas infectadas puedan perder la vida. Lo mejor es seguir cuidándonos a nosotros mismo y a nuestros seres queridos.

Fuente: The New York Times.