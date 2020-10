María Paula Romo: “Exijo que mi juicio político sea presencial y que quienes me interpelan den la cara”

El presidente de la Asamblea, César Litardo, remitió este martes 13 de octubre a la Comisión de Fiscalización el pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Debido a la decisión del legislativo, la funcionaria publicó una carta donde solicita que su juicio se lleve de manera presencial. Romo indicó, mediante su misiva, que tiene completa disposición y voluntad para que la Comisión cumpla con su función.

“Quiero solicitar a usted que exija que los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones de zoom, en sus hogares, en donde han permanecido los últimos siete meses, mientras yo me he enfrentado a la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualesquier otra adversidad para el país”, escribió.

He enviado una carta al Presidente de la Comisión de @FiscalizacionAN, para solicitar que mi juicio político se realice de manera presencial; para que los interpelantes me enfrenten, como yo he enfrentado las crisis que ha atravesado el país. pic.twitter.com/4CGbiWIWZ7

— María Paula Romo (@mariapaularomo) October 13, 2020