Girls in Charge, un encuentro con mujeres influyentes de la industria tecnológica

MPWR: Girls in charge (hace referencia al término Empower que significa empoderamiento) surgió como iniciativa de Girls in Tech, con el objetivo de ser una plataforma para la formación de mujeres en temas digitales y tecnología.

En Ecuador el proyecto Girls in Tech está liderado por Lourdes Serrano y Melissa Nebot, Manager Director y Business Manager de Girls in Tech Ecuador, respectivamente.

BRECHA DIGITAL DE GÉNERO

Es díficil pensar en una industria o profesión que no esté siendo transformada por la revolución digital, pero nos preocupa la brecha digital de género, que por distintas barreras y estereotipos hace que las mujeres seamos minoría en carreras y puestos de trabajo.

Desenvolverse en un ambiente digital que va cambiando a paso acelerado, representa un desafío para cada mujer profesional que debe lograr mantenerse actualizada en todas las nuevas estrategias, técnicas y tendencias digitales.

¿QUÉ ES GIRLS IN CHARGE?

El encuentro de MPWR: Girls in charge busca brindar un acercamiento a temas de desarrollo tecnológico de mano de grandes referentes a nivel mundial y representantes de empresas internacionales como Amazon, Youtube, Pompeii, Emercom y más.

Luego de exitosas ediciones en Guayaquil, Quito y Cuenca, presentan este año la 6ta edición en su versión virtual que tendrá cita el 17 de octubre del 2020.

Para tu registro, ingresa a la página web : www.mpwrlatam.com

“Empower es un evento de educación en temas digitales y soft skills dirigido a jóvenes, en su mayoría mujeres universitarias y emprendedoras. Está avalado por Girls in Tech Ecuador, IBM , Microsoft y Doppler. Cuenta ya con 5 ediciones, 3 en Guayaquil, una en Cuenca y una en Quito, en las cuales han participado y se han capacitado alrededor de 3.400 personas”, comparte Nebot.

Entre los temas que se debatirán en MPWR: Girls in charge están “Mujeres en la industria tecnológica” que será facilitado, de 09:40 a 10:10, por Sandy Carter, VP de Amazon Web Services.

Otro de los temas será “El poder del digital growth”, a cargo de Eva Klobuznik, manager de Pompeii, una marca española con fuerte presencia online. Esta conferencia se brindará en el espacio de 11:40 a 12:10.

La jornada cerrará con una fiesta virtual donde DJ Chincha pondrá deleitará con sus mix musicales, de 13:10 a 13:30, a las asistentes que se registren en el evento gratuito.

El público de Girls in Tech son mujeres en un 90%, de ellas el 70% son profesionales universitarias, el 20% emprendedoras y el 10% mujeres de comunidades.

Además, el 70% de las participantes busca nutrirse de conocimiento tecnológico relacionado a las áreas de Marketing y negocios.

