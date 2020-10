"Le pregunté si era la mamá de la niña y se puso nerviosa": Agente de la AMT relató cómo ayudó en el rescate de una menor reportada como desaparecida en Quito

El agente Francisco Castillo, de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) relató cómo fue que ayudó en el rescate de una menor que estaba reportada como desaparecida en Quito. Ocurrió este domingo 11 de octubre de 2020 mientras realizaba el respectivo control del 'paseo dominical'.

Eran las 17:40 y Castillo estaba justo en la avenida Cardenal De La Torre, en el sur de Quito. En el punto se percató que una camioneta intentó evadir el carril exclusivo para ciclistas. Ante la infracción le hizo señales acústicas en el patrullero para indicarle que no puede ingresar.

"Cuando la conductora se dio cuenta de nuestra presencia aceleró rápidamente la marcha del vehículo sobre el carril de la ruta exclusiva, y empezó la persecución en la avenida Cardenal De La Torre, sentido norte-sur. Pero en la intersección de la avenida Ajavi y Cardenal De La Torre logré que la señora se detenga", contó a Metro Ecuador el agente Castillo.

Luego, el agente pidió los documentos a la conductora quien manifestó que no los poseía; además observó que en el interior de la camioneta estaba una menor de edad (un año) y sin la silla de seguridad para niños. "Le pregunté si era la madre y me dijo que sí. También le solicité los documentos de la niña pero tampoco tenía, así que le ofrecí una llamada a un familiar para que le haga llegar las identificaciones", aportó. Por tanto, la señora se comunicó con alguien. "No sé a quién llamó".

Acto seguido, la Policía Nacional se comunicó con el agente para que explicara lo ocurrido y se le indicó que la señora y la niña estaban reportadas como desaparecidas desde el 10 de octubre de 2020 a las 14:00, en el sur de Quito. Se trata de la menor Eymi Ll. y su tía Doris Ll. Cuando familiares se dieron cuenta de la ausencia de la pequeña denunciaron en la Fiscalía.

"Los agentes policiales, durante la llamada, me pidieron que no las dejara avanzar hasta que llegaran al punto junto con los familiares de la señora y la niña. Entonces, de nuevo le pregunté si era la mamá de la niña y se puso nerviosa", reveló Castillo.

Una vez que la Policía Nacional y personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) llegaron al punto, al igual que el padre y madre de la menor, el agente Castillo les entregó el caso de cierta manera.

"Solo me percaté que cuando llegó la madre de la bebé se registró un pequeño altercado con la conductora, que hasta la quisieron agredir pero la situación fue controlada", cerró Castillo.

Es así como gracias a la labor de este agente de la AMT, la menor pudo regresar sana y salva con sus familiares. Este accionar también fue reconocido por el director de la isntitución, Juan Manuel Aguirre, quien se pronunció en su Twitter. "Tras la labor de agentes y fiscalizadores de tránsito, una joven y una niña reportadas como desaparecidas fueron encontradas", escribió.

Tras la labor de agentes y fiscalizadores de tránsito, una joven y una niña reportadas como desaparecidas fueron encontradas. La niña pudo reencontrarse con sus padres gracias al actuar de nuestros funcionarios. pic.twitter.com/x1YdAAEYx8 — JUAN AGUIRRE (@juanmaguirre1) October 12, 2020

