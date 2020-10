'El caso Watts: El padre homicida' pinta un cuadro aterrador

En 2018, Chris Watts se puso de pie frente a su casa en Colorado, EE.UU. rogando que su esposa y dos hijas desaparecidas regresaran a él después de que la policía fue llamada para investigar su desaparición. No mucho después, ese mismo padre estaba esposado por el asesinato de su familia, algo que intentó encubrir en numerosas ocasiones. En ese caso se basa 'El caso Watts: El padre homicida'

La cineasta Jenny Popplewell se centra en el trágico caso de la familia Watts de una manera completamente nueva. "El caso Watts: El padre homicida" muestra lo que le sucedió a Shannan, de 34 años, embarazada, y a sus hijas Bella y Celeste a través de la lente de la propia víctima.

Popplewell se sentó con Metro para conversar sobre lo que se hizo en este documental que aún la "persigue" hasta el día de hoy.

P: ¿Qué fue lo que le hizo querer hacer el documental sobre este caso?

– Originalmente, cuando escuché este caso, no lo consideré un documental, sino que lo leí como una madre que se sorprendió de que este hombre pudiera destruir a toda su familia. No fue hasta mucho más tarde que hubo una nueva confesión que exoneró a Shannan, y para ese momento había visto mucho sobre el caso y había visto su página pública de Facebook y sus videos (cuando) me di cuenta de que había mucho contenido. Nunca había visto este volumen de contenido antes capturado en cámara, tenemos cámaras en nuestros teléfonos ahora para detallar cada momento. También los oficiales de policía llevaban cámaras corporales, así que todo este proceso del crimen fue capturado en CCTV o en la cámara de la vecina y sus mensajes de texto estaban disponibles también en el descubrimiento de la policía; por lo que sentí que esta era la primera vez que veía un registro completo de 360º de un evento. Pensé que era una oportunidad de contar una historia sin necesidad de que alguien la cuente, sino de mostrarla a la gente.

P: Es una forma tan interesante de ver un crimen, ¿cómo consiguió toda esa información extra y conocimiento de la vida de Shannan además de lo que era de conocimiento público?

– Me acerqué a la familia Rzucek porque pensé que no está bien hacer una película sobre su familia a menos que ellos lo aprueben, no quieres causar más daño en una situación ya de por sí trágica. Cuando les dije el concepto y que era una representación auténtica de lo que pasó y la verdad y no una actriz que la interpretaba o una persona que la familia ni siquiera conocía haciendo una entrevista o diciéndonos cómo era su hija, más bien le ofrecí el escenario a Shannan para que hablara con nosotros directamente. Les gustó la idea y aceptaron proporcionar videos caseros que no estaban en su página de Facebook.

Jenny Popplewell

– Sentí que ella tenía un trato injusto, ese es el problema cuando tienes un perfil abierto en Facebook, pero ella necesitaba que estuviera abierto para su trabajo, así es como operaba su negocio. Pero también significaba que ella estaba allí para que la gente la separara y la diseccionara y la juzgara y yo sentí que ella realmente no se merecía eso. La gente buscaba algo que no estaba ahí, veían un video y lo analizaban, lo retorcían y lo convertían en algo desagradable.

P: De todo lo que has aprendido, ¿qué fue lo que más te impactó del caso?

– Creo que el hecho de que me sorprendiera la primera vez que oí hablar del caso fue el momento en que tuvo que cambiar de opinión. Le gusta decir a la gente que se quebró, quiere tener esta narración de que no estaba en el estado de ánimo adecuado y que simplemente ocurrió; pero las estadísticas sugieren que estos crímenes son premeditados y sus acciones después del hecho sugieren que este también era su plan. Chris se siente avergonzado, quiere que la gente vea al bueno. Sabe que dejar a una esposa embarazada por otra mujer se habría apartado de esa imagen. El hecho de que asesinara a Shannan, y luego una hora o cuarenta y cinco minutos más tarde matara a los niños uno por uno, no es un chasquido, tuvo mucho tiempo para salvar las vidas de esas niñas y es el verdadero horror de esa película y persigue a todos los que la ven.

P: ¿Hay algo más que espera que la gente se lleve de la película después de verla?

– Creemos que la persona que más queremos nunca nos haría daño, o creemos que esta va a ser la última vez, o que no lo hicieron en serio o todas estas excusas. Lo que necesitamos recordar es que la persona con más probabilidades de hacernos daño es nuestra pareja, y si esa persona ha puesto alguna vez sus manos alrededor de tu cuello, las probabilidades de ser asesinado por ella aumentan. Si esto atormenta a la gente, lamento que atormente a la gente pero deben considerar su propia seguridad en su relación que es tóxica y abusiva. Nadie pensó que Chris haría esto, así que la gente podría estar dando crédito a alguien que no lo merece.

'El caso Watts: El padre homicida' está ahora disponible en Netflix.

82

Minutos es el tiempo de duración de la película documental.