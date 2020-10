Telegram: así puedes saber si tus amigos están en la aplicación

A pesar de tener funciones más completa que WhatsApp, un atractivo que puede tener Telegram es que precisamente tiene a menos usuarios y por eso una conservación por esa vía puede ser más "exclusiva".

Siempre hay situaciones donde la persona no quiere aparecer en línea o tiene activado la última conexión y no quiere que se "revele" que sigue activo. Por esta razón se trasladan en Telegram para continuar la conversación con otra persona.

Sin embargo, si esa otra persona no tiene descargado Telegram no podrás llevar a cabo tu cometido.

¿Cómo descubro si la otra persona tiene una cuenta en Telegram?

A diferencia de WhatsApp, Telegram tiene como vínculo de búsqueda un "alias" y puede ser un poco "complicado" encontrar el número de aquella otra persona dentro de la misma aplicación, es por eso que se creó una herramienta para determinar esa acción con sencillos pasos.

Consiste en TLChecker, una herramienta que te ayudará a conocer si el número que buscas tiene la aplicación de mensajería instantánea.

Solo debes descargarlo > Descomprimir > Instalar y se te abrirá una ventana donde te pregunta si quieres comprobar un número o una lista completa.

Deberás sincronizar el móvil con tu ordenador utilizando una aplicación.

Al anota el número que deseas verificar le das click en aceptar y en pocos segundo se te informará si aquel número con el que deseas seguir hablando por Telegram tiene una cuenta en la aplicación.

Nota: Es importante resaltar que a pesar de que la herramienta te informa que ese número tiene o no cuenta en Telegram, es probable que aquella persona no tenga instalada la aplicación. Es decir, el programa no determina si aquel usuario está activo o no.

