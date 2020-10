¿Por qué el encebollado cura el chuchaqui? Las huecas tienen la respuesta

Las huecas de venta de encebollado son las más buscadas para acabar con el chuchaqui o la resaca. Así lo aseguran varios comerciantes de esta sopa criolla.

El encebollado, que es uno de los platos típicos de Guayaquil, que este 9 de octubre celebra 200 años de Independencia, es una sopa que lleva pescado, yuca, cebolla y culantro como ingredientes principales.

Pero es común, sobre todo para los guayaquileños, la creencia de que consumir este platillo acaba con la resaca.

¿Es esto cierto? José Cristobal, de la Picantería Don Pepe, ubicada en el sur de Guayaquil dice que el encebollado es efectivo para el chuchaqui.

"Es por el pescado, que hace que el cuerpo se reponga de la mala noche o de cualquier malestar, pero también por los 'truquitos' que tenemos los cocineros del pueblo", dice don Pepe.

El encebollado de Don Challán también es otra de las huecas muy conocida por los guayaquileños. Esta queda en Sauces 3, y antes de la pandemia era común observar como filas de carros esperaban cerca de la hueca las tarrinas de encebollado, usualmente desde de las 2:00 am cuando las personas salían de fiestas o centros de entretenimiento.

Hoy en día por la pandemia y las medidas de seguridad Don Challán se encarga de hacer llegar las tarrinas de encebollado directo a casa.

"Es que este plato es levanta muertos", comparte entre risas.

"Me llaman un día antes para decirme que les lleve encebollado, ahora que ya se puede circular lcon mayor libertad me hacen pedidos hasta de madrugada. Pero el encebollado efectivo que quita el chuchaqui es el que se come entre 5 y 6 de la mañana", cuenta.

En una hueca de Guayaquil usted puede encontrar encebollado desde USD 2,00. Se acompaña el plato con pan, que le sale a $0,10 centavos la unidad; y chifle, que cuesta $0,50 la funda pequeña. De bebida, algunas personas acompañan este plato con cola y otras con juegos naturales.

¿Qué dicen los nutricionistas?

El encebollado es un plato considerado de gran aporte nutricional por los principales ingredientes que lleva:

Pescado: Tiene un valor nutritivo excelente. Proporciona proteínas de gran calidad y una amplia variedad de vitaminas y minerales, como las vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio, y yodo en el caso del pescado.

Yuca: Es un alimento energético, aunque su contenido en proteínas es limitado. El contenido en calcio de la yuca, unido al aporte de vitamina K

Cebolla: Contienen vitamina C, vitamina B6, calcio, potasio y fósforo, que contribuyen mucho a una buena salud cardiovascular.